Защитник прав человека Кристине Григорян приняла сегодня Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Армении Линн Трейси и представителей посольства.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Защитника прав человека, посол особо поблагодарила омбудсмена госпожу Григорян и офис Защитника прав человека за масштабную и полезную работу, проведенную в эти дни.

Г-жа Кристине Григорян проинформировала посла об ущербе, причиненном гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в результате военного нападения Азербайджана на Армению, а также других действий, запрещенных международным гуманитарным правом. Омбудсмен также представила послу преступления, совершенные азербайджанскими военнослужащими против армянских военнопленных и тел убитых армянских военнослужащих. Она также назвала причиной этих преступлений спонсируемую государством политику арменофобии высших органов власти Азербайджана.

Омбудсмен также представила послу печатную версию специального доклада защитника прав человека, в котором анализируются факты грубых нарушений прав человека во время и в результате азербайджанского военного нападения.

Посол США подчеркнула тот факт, что офис Защитника прав человека предоставил информацию своим партнерам и приложил все усилия для проверки собранной информации с момента начала азербайджанской военной атаки.

Омбудсмен также представила итоги визитов следственных групп офиса Защитника прав человека в Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую и Сюникскую области.

При этом Григорян отметила, что нашим международным партнерам особенно важно ознакомиться с ситуацией на месте, провести беседы с жителями, в том числе для осознания гуманитарных и психологических последствий азербайджанской военной атаки.

В завершение встречи омбудсмен поблагодарила посла за постоянную эффективную коммуникацию и высокий уровень сотрудничества.