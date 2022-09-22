Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Представляя последствия недавней агрессии Азербайджана против суверенитета и территориальной целостности Армении, министр Мирзоян отметил, что преступные действия Азербайджана сопровождались случаями преднамеренного обстрела гражданского населения и инфраструктур и грубыми нарушениями международного и гуманитарного права.

Министр иностранных дел особо подчеркнул необходимость строгого осуждения случаев бесчеловечного обращения с армянскими военнослужащими и военнопленными, в том числе пыток и других военных преступлений даже в отношении женщин-военнослужащих.

В этом контексте было отмечено, что отсутствие адресного осуждения международным сообществом военных преступлений и воинственного поведения Азербайджана и их безнаказанность делает агрессора более безрассудным, открывая путь новым преступлениям.

Глава внешнеполитического ведомства Армении высоко оценил деятельность МККК, направленную на реагирование на проблемы, связанные с возвращением армянских военнопленных и заложников, находящихся в Азербайджане, проведение операций по поиску без вести пропавших и другие вопросы гуманитарного характера.