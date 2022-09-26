Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 25 сентября в Бербанке присутствовал на литургии в Соборе Святого Гевонда.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД Арцаха, министр встретился с предстоятелем Западной епархии Северной Америки Армянской Апостольской Церкви архиепископом Овнаном Дердеряном.

В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся ситуации в Арцахе, процесса урегулирования азербайджано-карабахской проблемы, региональных развитий, связей Родина-Диаспора. Давид Бабаян подчеркнул важнейшую роль Армянской Апостольской Церкви в деле государственного строительства и сохранения национальной идентичности в диаспоре.