Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 25 сентября встретился с конгрессменом США Адамом Шиффом.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД Арцаха, были обсуждены вопросы внутренней и внешней политики Арцаха, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и региональных развитий.

Глава МИД Арцаха выразил признательность Адаму Шиффу за дружественное отношение к армянскому народу, а также за постоянную поддержку Арцаха и подчеркнул, что в Арцахе высоко ценят самоотверженную борьбу конгрессмена Шиффа и его коллег за защиту законных прав армян Арцаха.Во встрече участвовали также заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Лерник Ованнисян и постоянный представитель Республики Арцах в США и в Канаде Роберт Аветисян.