Индекс экономической активности Армении в январе-августе 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 13,9 %.

Как передает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статистическим комитетом Армении.

Объем промышленного производства в январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 9,2 %.

Объем строительства за первые 8 месяцев 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 14,2 %.

Рост товарооборота в январе-августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 13,6 %.

Объем оказанных услуг в Армении за первые 8 месяцев текущего года увеличился на 27,1 %.

В январе-августе 2022 года индекс потребительских цен вырос по сравнению с январем-августом 2021 года на 8,4 %, а индекс цен на промышленную продукцию — на 5,1 %. Объем производства электроэнергии в январе-августе увеличился на 16,6 %.

За 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост объема внешнеторгового оборота на 56,2 %. В январе-августе 2022 года экспорт увеличился на 52,9 %, импорт — на 58,2 %.Курс драма к доллару США в январе-августе составил 453,27.