На армяно-азербайджанской границе по состоянию на 09:00 27 сентября ситуация относительно стабильная, изменений не зафиксировано.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Армения.
На армяно-азербайджанской границе по состоянию на 09:00 27 сентября ситуация относительно стабильная, изменений не зафиксировано.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Армения.
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