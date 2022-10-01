В порядке реализации компенсационных программ одинаковый подход должен быть продемонстрирован семьям военнослужащих и ополченцев, погибших во всех арцахских войнах.

Как передает Арменпресс, об этом заявил на заседании НС государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян, в ответ на вопрос депутата Арама Арутюняна, согласно которому граждан волнует, что в порядке компенсации семьям погибших военнослужащих и борцов за свободу приоритет отдается семьям погибших в период 44-дневной войны.

Госминистр счел неприемлемым дифференцированный подход между семьями погибших военнослужащих.

«Обещаю детально изучить и, если будут разные подходы, решим проблему. Независимо от того, в каком году какой войны погиб военнослужащий или борец за свободу, ко всем компенсационным программам нужно подходить одинаково», — сказал Бегларян.