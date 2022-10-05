Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян на пресс-конференции, состоявшейся в рамках V Глобальной встречи медицинских бригад быстрого реагирования, подчеркнула важность оказания медицинской помощи гражданам, перемещенным в результате боевых действий и лишенным нормальной жизни: контрольные визиты. «Мы должны организовать оказание им постоянной медицинской помощи, первичной медицинской помощи, делать контрольные визиты. Наша комплексная система должна быть в состоянии удовлетворить все их потребности», — как сообщает «Арменпресс», сказала министр.

Она отметила, что в систему здравоохранения постоянно осуществляются инвестиции для ее укрепления, для обучения, для переоснащения медицинских центров, а также для создания механизмов совместной работы в едином, скоординированном и оперативном режиме.«Мы постоянно проводим эти работы, и очень важно отметить, что они были бы невозможны без дополнительного финансирования и государственных средств. Мы видим, что расходы на здравоохранение в нашем бюджете увеличиваются с каждым годом», — добавила Аванесян.