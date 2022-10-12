США продолжат активно участвовать в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе и на самом высоком уровне.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он напомнил о трехсторонней встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке, подчеркнув, что это первая встреча в таком формате после недавних военных действий, а также о последних телефонных звонках госсекретаря министрам иностранных дел обеих стран. Кроме того, Нед Прайс отметил, что сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, старший советник по переговорам на Кавказе Филип Рикер находится в ежедневных контактах как с армянской, так и с азербайджанской стороной.«Следовательно, мы и дальше будем заниматься этим вопросом. Я не могу обещать определенных результатов, но могу сказать, что это останется для нас приоритетом», — заявил представитель Госдепартамента США.