Семикратное снижение государственной пошлины на импорт цемента будет способствовать урегулированию проблемы дефицита цементного рынка для застройщиков.

Как передает Арменпресс, к проблеме обратился депутат фракции «Гражданский договор» Национального Собрания Армении Бабкен Тунян.

«10 октября президент Республики Ваагн Хачатурян подписал закон «О внесении изменений в Закон о государственной пошлине».

Это означает, что отныне можно ввозить цемент из Ирана или Грузии, уплатив пошлину в размере 2000 драмов за тонну (вместо прежних 14 000)», — пояснил депутат.

Он напомнил, что перед ввозом необходимо обратиться в Министерство экономики Армении, получить лицензию на импорт и оплатить пошлину, и заверил, что министерство организует этот процесс в кратчайшие сроки.

«Таким образом, дефицит цементного рынка, создавший проблемы для застройщиков, будет урегулирован за счет импорта», — подчеркнул Бабкен Тунян.