Армянские и российские эксперты, должностные лица Евразийской экономической комиссии 19 октября собрались за одним столом, чтобы обсудить перспективные направления развития ЕАЭС в новых условиях и возможности сотрудничества с третьими странами в контексте их внешнеэкономических стратегий.

Как сообщает «Арменпресс», политолог Арам Сафарян, координатор Евразийского экспертного клуба, в своем выступлении подчеркнул, что в нашем регионе четко просматривается заинтересованность соседних стран в развитии многосторонних экономических отношений с Россией и с другими странами нашего интеграционного пространства. «Это внушает уверенность, что политики наших стран, опираясь на лучший опыт научного и экспертного сообщества, найдут новые формулы развития, и потенциал ЕАЭС будет раскрыт в гораздо большей степени», — сказал Арам Сафарян.

Он отметил, что круглый стол проходит накануне заседания межправительственного совета ЕАЭС, которое пройдет в Ереване. «Мы надеемся, что эта встреча пройдет с успехом, и будет способствовать развитию и углублению интеграции на постсоветском пространстве», — сказал он.

По мнению российского экономиста Тимофея Бордачева, военно-политический кризис в Европе и масштабная экономическая война Запада против России напрямую сказываются на всей конфигурации внешнеэкономических связей России и Евразийского экономического союза. «Роль России как гаранта продовольственной безопасности приобретает особое значение в контексте современных мировых тенденций», — сказал он.

Гоар Барсегян, директор Департамента интеграционного развития Евразийской экономической комиссии, добавила, что вызовы, с которыми столкнулся мир в последнее время, очень значительны и затрагивают различные аспекты.«В целях создания высокотехнологичного и инновационного евразийского пространства и обеспечения позитивных изменений в жизни граждан руководители государств-членов ЕАЭС 11 декабря 2020 года определились с перспективным вектором развития Союза, приняв стратегические направления. Являясь ключевым документом стратегического планирования, эта стратегия определяет логику дальнейшей работы», — сказала Гоар Барсегян, добавив, что на сегодняшний день созданы экономические условия для дальнейшего развития Союза и определены стратегические приоритеты.