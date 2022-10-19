Руководитель группы дружбы Армения-Люксембург Национального собрания Армении Сона Казарян направила письмо председателю Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Фернану Этгену по поводу недавней агрессии Азербайджана против Армении, представив ситуацию в Армении и опасность нового нападения.

Как сообщили «Арменпресс» в НС Армении, в ответном письме спикер Парламента Люксембурга от имени законодательного органа своей страны выразил полное содействие демократии и территориальной целостности Армении, подчеркнув, что развязанная Азербайджаном агрессия против суверенной территории Армении является прямым посягательством на суверенитет Армении.

Он сообщил, что принято решение направить в Армению делегацию Парламента Люксембурга. Сроки визита люксембургского коллеги уточняются.

Глава фракции ADR Фернан Картайзер сообщил, что министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн также осудил действия Азербайджана, подчеркнув, что они осуждены и Евросоюзом.

Министр иностранных дел Люксембурга отметил важность размещения миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана, которая может сыграть стабилизирующую роль.

Жан Ассельборн подчеркнул, что миссия ЕС может способствовать и мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Глава внешнеполитического ведомства Люксембурга вновь призвал воздерживаться от действий, способствующих дальнейшему обострению ситуации.