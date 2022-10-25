В рамках ознакомительного визита программы «Эразмус+» в Армении с 20 по 26 октября будут находиться 37 представителей из 16 стран.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта, представителей сферы молодежи и неформального образования, прибывших в Армению из разных стран принял заместитель министра ОНКС Артур Мартиросян.

На встрече присутствовали глава отдела молодежной политики, дополнительного и непрерывного образования министерства Зара Асланян и директор ОО «Центр молодежных инициатив» Валя Мартиросян.

Артур Мартиросян представил гостям приоритетные направления молодежной политики РА, работу, проводимую с молодежью и государственные программы.

Он рассказал и о содействии молодежи на рынке труда, развитию их предпринимательских качеств, активном вовлечении молодежи в сферы инноваций, культуры и науки, а также распространении здорового образа жизни.

В завершение встречи гости представителям министерства задали интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы.Как сообщили в министерстве, этот визит в Армению носит ознакомительный характер, в рамках которого они должны ознакомиться с развитием молодежной работы в Армении, текущим состоянием молодежной политики и предстоящими программами, встретиться с представителями неправительственных организаций, молодежных и государственных структур.