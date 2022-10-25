Ванадзорский ансамбль песни и пляски «Оровел» начал 50-й юбилейный концертный сезон в Гюмрийском государственном драматическом театре имени В.Аджемяна.

Полувековая история ансамбля подводит итог уникальным сценическим обработкам армянских народных песен и танцев, которые талантливые артисты с большой самоотдачей представляют своим зрителям как в Армении, так и за рубежом — на протяжении уже нескольких поколений.

Гюмрийской публике были представлены новые танцевальные номера ансамбля последних лет, новые исполнения песен ашугов и гусанов.

1 3 - + 1. 2. 3.

В завершение концерта с приветственной речью выступила начальник отдела культуры муниципалитета Гюмри Лилит Товмасян, которая от имени мэра города Гюмри вручила ансамблю благодарственнуюграмоту, а руководитель Гюмрийского отделенияучилища Армянского национального танцевального искусства заслуженный деятель культуры РА Самвел Гаспарян наградил ансамбль памятной медалью «Агаси Шабоян-100».

В ближайшее время ансамбль даст сольный концерт в Ванадзоре, а 17 ноября юбилейная серия концертов завершится в Ереване, в Национальном академическом театре оперы и балета имени Ал. Спендиаряна.