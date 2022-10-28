По инициативе Министерства юстиции под руководством заместителя министра Арпине Саркисян состоялось обсуждение вопроса формирования Полицейской гвардии. В обсуждении участвовали заместитель министра обороны Арман Саркисян, командующий силами Полиции, заместитель начальника Полиции Айк Бабаян, представители государственных органов, международных структур и гражданского общества.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве юстиции, в своем вступительном слове заместитель министра Арпине Саркисян подчеркнула преемственность намеченных реформ в полицейской сфере, отметив, что данная встреча дает импульс планированию формирования Полицейской гвардии, которая очень ожидаема. В состав гвардии войдут Полицейские войска, Главное управление государственной безопасности Полиции и сопровождающие батальоны.

Соответственно, гвардия по существу будет выполнять следующие основные функции: поддерживание общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрану государственных и особо важных объектов, обеспечение безопасности перевозки специальных грузов, обеспечение безопасности высокопоставленных должностных лиц, а также иностранных делегаций и представителей, что предусмотрено государственным протоколом.

Коснувшись объединяющихся структур, Саркисян отметила, что в настоящее время для сил полиции характерно сочетание государственных функций внешней безопасности и правоохранительных органов (соответственно внешних и внутренних), что не вытекает из задач, поставленных перед полицией законом. Порядок несения службы в органах полиции относится к сфере военно-правового законодательства и, являясь структурным подразделением полиции, служба осуществляется в соответствии с Законом «О воинской службе и статусе военнослужащих» и вытекающими из него подзаконными актами. Поэтому необходимо демилитаризовать полицию и внедрить «чистую» полицейскую службу под крышей гвардии.

Она заявила, что в более общем плане формирование гвардии и демилитаризация полицейских сил, рассматриваемые в ее рамках, относятся к культурной и правовой демилитаризации института полиции. Это изменение потребует структурных и законодательных изменений, которые будут касаться пересмотра функциональной базы, изменения структуры, изменения порядка найма персонала, пересмотра социальных гарантий, изменения механизма обучения персонала. Будет разработана четкая дорожная карта с указанием сроков и сферы ответственности.

Командующий полицейскими силами, заместитель начальника Полиции Айк Бабаян подчеркнул, что полиция должна быть подготовлена для намеченных реформ, объем функций должен быть определенным, а материально-техническое оснащение, необходимое для их выполнения должно быть достаточным. При обсуждении состоялась активная дискуссия, были учтены вопросы, поднятые участниками. Достигнута договоренность уточнить отдельные компоненты дорожной карты формирования гвардии и продвигаться дальше.