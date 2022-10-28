Армения надеется, что Россия поддержит свои предложения по установлению межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, а Азербайджан согласится на российские предложения.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Twitter написал посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

«Мы надеемся, что Россия поддержит свои предложения, а Азербайджан согласится с российскими предложениями», — написал Марукян, поделившись постом Никола Пашиняна, касающимся этого вопроса.Ранее премьер-министр Никол Пашинян, коснувшись основных принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных Российской Федерацией, заявил, что Армения согласилась работать вокруг них.