Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 28 октября принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи собеседники коснулись проблем региональной безопасности и стабильности, обменялись мнениями по вопросам, касающимся разработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном, урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Арарат Мирзоян и Тойво Клаар отметили важность размещения гражданской миссии ЕС в Армении и коснулись ее деятельности.

Стороны обменялись также мнениями о работе комиссий по разблокированию региональной транспортной инфраструктуры, а также пограничной безопасности и делимитации.

Арарат Мирзоян подтвердил необходимость ликвидации последствий последней агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, в частности, вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенных территорий Армении.