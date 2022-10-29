Арцах всегда подчеркивал важность проведения мероприятий с участием диаспоры для всех армян, будь то в Матери-Армении, в Арцахе или в диаспоре, а в нынешних сложных геополитических условиях она становится вдвойне востребованной и актуальной.

Как сообщает Арменпресс, об этом сказал президент Республики Арцах Араик Арутюнян в ходе проходящего в Ереване первого Всемирного армянского саммита.

«Сегодня перед армянским народом стоят такие серьезные проблемы и вызовы, для решения которых необходимо объединить весь национальный потенциал и все усилия, нужно сплотиться вокруг общей идеи. Эта идея – укрепление и усиление независимой армянской государственности, ключевым залогом которой всегда было триединство Армения-Арцах-Диаспора. Даже малейшее ее ослабление может привести к трагическим последствиям. Поэтому очень важно относиться к этому триединству как к неразрывной целостности ценностей и интересов.

44-дневная война 2020 года поставила всех нас перед новыми реалиями. У нас были необратимые потери: мы потеряли наших героев-сыновей, часть нашей исторической родины. Сегодня при поддержке правительства Республики Армения и армянского народа Арцах с большим трудом пытается встать на ноги и залечить свои раны, пытается жить и творить, как жил веками, будучи хозяином своей земли, ее истории и будущего», — сказал Арутюнян.

Президент Арцаха с сожалением отметил, что угрозы армянскому народу не нейтрализованы, более того, по его словам, они стали более материальными и нарастающими даже на территории Матери-Армении.

«Вот почему у нас нет другого выбора, кроме как объединиться, несмотря ни на что. Сегодня национальные и государственные интересы должны быть первоочередными и приоритетными для всех нас. Мы в долгу перед нашими героями-солдатами, отдавшими свою жизнь за защиту Родины. Мы в долгу перед нашими предками и будущими поколениями. Альтернативы сильной Армении, Арцаху и Диаспоре нет. Это должно быть нашим четким и неукоснительным посылом миру», — заключил Арутюнян.