На днях информационное агентство Арменпресс направило запрос в Следственный комитет Армении о текущей стадии расследования уголовного дела о гибели 73 военнослужащих 7-го Мартунского батальона под Гадрутом в ходе 44-дневной войны, с вопросом есть обвиняемые в рамках данного уголовного дела.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК, в рамках расследования было выяснено, что в ходе развязанной Азербайджаном войны против Нагорного Карабаха 27 сентября 2020 года два высокопоставленных офицера проявили халатность при исполнении служебных обязанностей, и их действия повлекли по неосторожности тяжкие последствия: 11 октября 2020 года во второй половине дня личный состав из 73 военнослужащих в/ч N пересек перекресток дорог Гадрутского района участок 9-й километр и оказался в административном районе села Айгестана Гадрутского района, где в результате артобстрела и диверсионных действий противника погиб весь личный состав.

За вышеуказанное явное преступление высокопоставленным офицерам было предъявлено обвинение по части 3 статьи 376 Уголовного кодекса Армении, принятого 18 апреля 2003 года (соответствует ч. 3 ст. 550 действующего УК): халатное отношение начальника или должностного лица к службе, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия и совершенные во время военного положения, войны или в боевой обстановке.

Обвинительное заключение передано прокурору. Прокурор, осуществляющий надзор за предварительным следствием, своим постановлением утвердил обвинительное заключение и передал его в компетентный суд вместе с материалами уголовного дела.