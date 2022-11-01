Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назначил 9 ведущих академических экспертов и активистов членами Совета штата по просвещению вопросов Холокоста и геноцида.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил офис губернатора Калифорнии.

Среди назначенных членами Совета штата также и Роксана Макасджян, исполнительный директор Образовательной программы по просвещению вопросов геноцида (GenED).

Комитет Ай Дата США приветствовал назначение Роксана Макасджян и поздравил ее с назначением.

В заявлении офиса губернатора Гэвина Ньюсома говорится, что губернатор принял это решение на фоне увеличения числа антисемитских заявлений.Задачей экспертов и активистов, назначенных в Совет штата, будет проведение просветительской работы на темы Холокоста и геноцида по всей Калифорнии, чтобы молодые люди имели необходимые инструменты для понимания неприемлемости проявлений дискриминации и надлежащего реагирования на них. «Нападение на любую из наших общин — это нападение на всех калифорнийцев, и наш штат не останется в стороне, когда силы ненависти подстрекают к насильственным экстремистским актам, ставя под угрозу жизни людей», — сказал губернатор Ньюсом.