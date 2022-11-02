Соединенные Штаты Америки привержены установлению мира между Арменией и Азербайджаном и переговорам между двумя странами.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы верим, что прямой диалог является ключом к решению вопросов и достижению прочного мира. Кстати, обе страны заявили, что стремятся к этому стабильному миру. Таким образом, в ближайшие месяцы мы будем вовлеченными в содействие переговорам между Арменией и Азербайджаном и в двустороннем формате и с партнерами, также и посредством различных организаций», — сказал Прайс.На вопрос, возможны ли телефонные разговоры или встречи между госсекретарем США и министрами иностранных дел двух стран, Прайс ответил: «Думаю, в повестке есть все это. Мы будем делать все, что считаем наиболее полезным для установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном».