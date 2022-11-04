С 8 по 30 октября, при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении прошел XIV Ереванский международный музыкальный фестиваль, посвященный 100-летию видного армянского дирижера, музыканта, общественного деятеля Огана Дурьяна. Заключительный концерт фестиваля ознаменовался выступлением всемирно известного скрипача Сергея Крылова. В сопровождении Национального филармонического оркестра Армении под управлением Эдуарда Топчяна, музыкант исполнил Концерт для скрипки с оркестром М.Бруха, а во втором отделении концерта прозвучала Симфоническая сюита «Шахерезада» Н.Римского-Корсакова.

Отметим, что XIV Ереванским международным музыкальным фестивалем был дан старт юбилейным мероприятиям, посвященным 100-летию О.Дурьяна. Также в честь Маэстро Центральным банком была выпущена серебряная памятная монета, а Министерством высокотехнологической промышленности Армении и «Айпост» — почтовая марка.

Юбилейные мероприятия, проводимые при поддержке МОНКС, включают в себя ряд важных культурных мероприятий, среди которых показ на Общественном телевидении Армении (ОТА) серии архивных концертов Дурьяна и видеоматериалов 1950-60-х годов. Также в эфире ОТА был показан фильм о Дурьяне (дублированный на армянский язык), снятый Центром Стаса Намина в 2006 году. В свою очередь, Общественное радио Армении оцифровало записи Огана Дурьяна, которые уже доступны широкой публике. Вскоре будет выпущен восьмидисковый сборник записей (за 1968-1991 годы) Симфонического оркестра телевидения и радио под управлением О.Дурьяна. Также на территории, прилегающей к площади Свободы и Национальному академическому театру оперы и балеты им. А.Спендиарова вскоре будет установлен бюст Огана Дурьяна работы Народного художника Армении, скульптора Гетика Багдасаряна.

Во Франции Международная аудиовизуальная организация выпускает сборник из 11 дисков под названием «Жемчужины мировой музыки», в который также вошли произведения Огана Дурьяна. Дурьян, к слову, также являлся гражданином Франции и награжден французским Орденом искусств и литературы (1998).

Напомним, что 100 лет Огану Дурьяну исполнилось 8 сентября: в день его рождения официальные лица, родные и близкие музыканта, деятели культуры и искусства, а также почитатели таланта музыканта посетили его могилу в пантеоне Комитаса, отдали дань памяти и возложили цветы.

Вот как вспоминал Огана Дурьяна президент Армении Ваагн Хачатурян: «Я один из тех счастливчиков, которые имели возможность и честь знать Маэстро с 1993 года, общаться с ним. Он никогда в жизни не изменял принципам, по которым жил. Из-за этих принципов он много страдал сначала в Советской Армении, когда ему пришлось покинуть Родину, потом в нашей независимой Армении. Однако, я думаю, самое главное сегодня — это то, что у нас есть возможность отпраздновать столетие Маэстро на государственном уровне. Он просто не терпел фальши, особенно в профессиональной сфере. Те, кто работал с Маэстро, знают, каким он был в своем деле».

Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян, в свою очередь, отметил, что Дурьян это личность, чей творческий талант, артистизм, гражданская позиция и ответственность по отношению к окружению продолжают восхищать и вдохновлять по сей день.

1 6 - + 1. 2. 3. 4. 5. 6.

«Говоря об Огане Дурьяне, трудно использовать обычные слова, потому что он был необычен — по своему мировосприятию, энергии и заслугам. Оган Дурян был ценностью не только в нашем, но и в международном музыкальном сообществе. Достаточно упомянуть только тот факт, что знаменитый Маэстро сотрудничал более чем с сотней оркестров, среди которых немало оркестров с мировым именем. Под его руководством армянское исполнительское искусство в классическом репертуаре достигло больших высот и небывалых качеств. Он оказал свое профессиональное влияние на молодое поколение, вдохновляя не только своими глубокими профессиональными знаниями и мастерством, но и своим беспримерным артистизмом или, как принято говорить, своим харизматичным образом», — в частности отметил министр Думанян, добавив, что все эти инициативы — свидетельства нашей благодарности, преклонения и реальное подтверждение того, что имя великого Мастера живо и присутствует в нашем духовном мире.