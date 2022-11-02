Всего 30 минут, и самолет национального авиаперевозчика Армении «Fly Arna» доставит вас в Тбилиси. Новый маршрут авиакомпании с рейсами в специально подобранные дни и время — это хорошая возможность провести выходные в соседней стране, а также удобное предложение для пассажиров, прибывающих из Москвы в Ереван, которым необходимо отправиться в Грузию.

30 октября группа журналистов отправилась в Тбилиси первым рейсом авиакомпании «Fly Arna», совместного предприятия Фонда государственных интересов Армении (АНИФ) и группы Air Arabia. На борту национального авиаперевозчика, окрашенного в цвета армянского триколора, армянская атмосфера сохранялась на протяжении всего полета: командир и бортпроводницы приветствовали пассажиров на армянском языке, в меню были представлены армянские блюда и напитки.

Во время перелета Ереван-Тбилиси-Ереван журналисты на собственном опыте убедились, что кресла бюджетной авиакомпании располоены удобнее, чем кресла обычного эконом-класса. На борту 174 места, расстояние между ними 81 см. Это позволяет удобно расположить ноги во время полета. Кроме того, бюджетная авиакомпания дополнительные услуги на борту предлагает бесплатно, во время как коротких, так и дальних перелетов скучать не придется. Благодаря бесплатному стриминговому сервису SkyTime пассажиры могут во время полета смотреть фильмы и телепередачи, слушать музыку и аудиокниги (в том числе и на армянском языке). Авиакомпания сообщила, что вскоре в этом сервисе будут доступны интересные видеоматериалы об Армении, которые помогут гостям, прибывающим в Армению, познакомиться с Арменией на борту самолета.

После перерезания красной ленточки, знаменующей начало первого рейса в Тбилиси, с журналистами встретился генеральный директор «Fly Arna» Энтони Прайс.

«Мы считаем, что наша авиакомпания для путешествия в этом направлении предлагает своим пассажирам лучшие дни и время. Рейсы выполняются каждый вторник, пятницу и воскресенье, что позволит провести выходные дни в Тбилиси, вылететь из Еревана в пятницу и возвратиться в воскресный вечер», — сказал Энтони Прайс.

Энтони Прайс рассматривает этот новый маршрут и как прекрасную возможность для пассажиров, прибывающих из Москвы в Ереван, поскольку расписание рейсов «Fly Arna» Москва-Ереван и Ереван-Тбилиси позволит пассажирам, прибывающим из Москвы, вылететь из Еревана в Тбилиси.

Несмотря на то, что перелет в Тбилиси довольно короткий и длится около 30 минут, авиакомпания придает важность и этому направлению, чтобы обеспечить комфорт пассажиров. Кроме того, компания считает, что наряду с увеличением направлений они смогут предложить пассажирам больше рейсов с перелетов в Тбилиси.

Национальный авиаперевозчик «Fly Arna» следует бизнес-модели low-cost группы Air Arabia, которая совершенно не предполагает низкого качества. В компании уверяют, что авиакомпании, работающие с лоукост-моделью бизнеса, способны предлагать доступные авиабилеты за счет снижения эксплуатационных расходов, что не предполагает менее комфортного или менее надежного полета.

«Fly Arna» дает своим пассажирам возможность выбрать комфорт, предлагая разные классы авиабилетов для людей с разными приоритетами. Стандартные авиабилеты предназначены для пассажиров, не нуждающихся в дополнительных услугах, гибкие авиабилеты премиум-класса предназначены для всех тех, кто во время полета хочет получить дополнительный комфорт, например, предварительно заказанное питание, дополнительный багаж, бесплатную замену или отмену авиабилета, проездной билет. Однако даже при стандартном авиабилете 10 кг ручной клади включены в стоимость авиабилета.

Программа лояльности AirRewards — одна из дополнительных услуг, предлагаемых авиакомпанией. Это самая щедрая программа лояльности в регионе, позволяющая накапливать баллы за каждый рейс и использовать их для покупки авиабилетов, питания на борту или багажа. Она постоянным пассажирам предлагает 10% кэшбэка.

Что касается географии полетов национального авиаперевозчика, то на данный момент «Fly Arna» летает в Москву, Сочи, Шарм-Эль-Шейх и в Тбилиси. В компании уверяют, что не ограничиваются этими направлениями и постоянно работают над расширением географии полетов. В ближайшие недели «Fly Arna» объявит и о других новых направлениях, включая Бейрут.

«На данный момент мы ждем утверждения расписания, после чего мы объявим периодичность и время выполнения рейсов. Я должен отметить, что до конца этого года мы анонсируем несколько новых направлений. Сейчас для «Fly Arna» действительно важный период, потому что ведутся масштабные работы по расширению географии полетов», — отметил исполнительный директор авиакомпании.

«Fly Arna» работает примерно с 500 местными туристическими агентствами, тесно сотрудничает с Комитетами по туризму Армении и Грузии, чтобы повысить осведомленность о путешествиях в обе стороны и создать интересные туристические пакеты.

«Недавно мы открыли в Армении новое туристическое агентство Cozmo Travel, которое частично принадлежит «Fly Arna». Проект пока на стадии разработки и в ближайшем будущем уже будет предлагать туристические пакеты по всем направлениям, куда летает «Fly Arna», — сказал Прайс.

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«Fly Arna» располагает двумя самолетами Airbus A320 и работает над приобретением третьего самолета, который будет обслуживать новые направления авиакомпании.

Журналисты первым рейсом «Fly Arna» в Тбилиси провели 3 дня в соседней стране, посетили исторические и культурные места Грузии, древние монастыри, дегустировали грузинские вина. Вернулись в Ереван на борту «Fly Arna», окрашенном в цвета армянского триколора, который доставил в Армению и много других пассажиров.

Анна Григорян