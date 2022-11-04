Европейский Союз высоко оценил конструктивную атмосферу, в которой 3 ноября в Брюсселе прошло 3-е заседание пограничных комиссий Армении и Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила пресс-секретарь Службы иностранных дел и политики безопасности ЕС Набила Масрали.

«Европейский союз в Брюсселе принял третье заседание пограничных комиссий Армении и Азербайджана. Заседание последовало за договоренностями, достигнутыми в ходе встреч на высшем уровне в Брюсселе между председателем Совета Европы Шарлем Мишелем, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Евросоюз высоко ценит конструктивную атмосферу, в которой прошла встреча, и готовность сторон продолжать работу по решению пограничных проблем, а также улучшению ситуации в области безопасности», — говорится в сообщении.3 ноября в Брюсселе состоялось третье заседание Комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева. С целью формирования правовых рамок совместной деятельности комиссий, стороны договорились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности Комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.