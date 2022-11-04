Всемирно известная сопрано Хибла Герзмава впервые выступит в Армении в рамках 23-го Международного музыкального фестиваля «Ереванские перспективы».
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе фестиваля, концерт состоится 12 ноября в 19:00 в концертном зале имени Арама Хачатряна.
Дирижер: Брайан Каслс-Онион. В концерте примет участие Национальный филармонический оркестр Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижера Эдуарда Топчяна.
В программе прозвучат арии из известных опер.