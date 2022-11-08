На полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата президент Республики Армения Ваагн Хачатурян встретился с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя австрийского коллегу, Ваагн Хачатурян подчеркнул, что между Австрией и Арменией сформировалась хорошая традиция политического диалога, что является наилучшей предпосылкой для развития многопрофильного партнерства.

Президент Республики Армения подчеркнул важность усилий и готовности Австрии поддержать установление мира в регионе. По словам президента Хачатуряна, политический диалог является важной частью двусторонней повестки дня, и Армения придает большое значение контактам на различных уровнях с Австрией и в этом контексте необходимости создания постоянных дипломатических представительств в обеих странах.

Стороны подчеркнули важность скорейшего урегулирования конфликтов и установления прочного и стабильного мира.