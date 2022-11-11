Вторая половина ноября обещает армянским поклонникам классической музыки три незабываемых концерта. 17 ноября в концертном зале «Арам Хачатурян» состоится выступление известного пианиста Михаила Плетнева. В сопровождении Национального филармонического оркестра Армении, которым будет дирижировать один из самых известных дирижеров современности, Народный артист СССР Владимир Федосеев, Плетнев исполнит Концерт для фортепиано №1 /36-38м./ и Симфонию №5 /50-52м./ П.Чайковского.

Концерт, проводимый при поддержке Фонда Примавера (Primavera Foundation), посвящен 90-летию Владимира Федосеева.

“Наводя культурные мосты между Армений и другими странами, мы стремимся сделать культурное наследие армянского народа достоянием международного сообщества, а также поддерживать молодых армянских музыкантов и развивать образовательный процесс”, — отмечают в фонде.

Любимец публики, дирижер выдающегося дарования, орденоносец, Федосеев сотрудничал со многими оркестрами мира. Маэстро — приглашенный дирижер оркестров Токийской филармонии и Баварского радио, Национального филармонического оркестра французского радио и Берлинского симфонического, Дрезденского филармонического и Симфонического оркестра NHK. С 1997 по 2004 годы он являлся главным дирижером Венского симфонического оркестра. С 1974 года руководит Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени П.И.Чайковского.

Выступление этого прославленного коллектива перед армянской публикой состоится 18 и 19 ноября, в концертном зале «Арам Хачатурян». За дирижерским пультом — Томас Зандерлинг.

Концерт для фортепиано с оркестром №1 ми-бемоль мажор Ф. Листа и симфоническая сюита “Шехеразада” Н. Римского-Корсакова прозвучат18 ноября. Солист — 17-летний пианист, ученик 11 класса Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Адам Гуцериев.

Гуцериев — лауреат международных конкурсов: победитель VII Международного конкурса молодых пианистов «Амигдала» в Италии (2017 г.), Международного Музыкального Конкурса в Манчестере и Международного Музыкального Конкурса Соединённого Королевства Великобритании (2022 г.), VI Парижского Международного Музыкального Конкурса, III Лондонского Музыкального Конкурса молодых исполнителей и др.

В зале «Арам Хачатурян» Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского 19 ноября исполнит «Вокализ»С.Рахманинова и Вариации на тему рококо для виолончели с оркестромП.И.Чайковского. Солистка — Дали Гуцериева (виолончель). Во втором отделении концерта прозвучит Симфония №5, ми минор П.И.Чайковского.

Первый симфонический оркестр Советского Союза — Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского (первоначально — Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения) был основан в 1930 году как. Один из лучших оркестров мира, он заслужил свою репутацию длительной и славной историей, активной концертной деятельностью и неповторимой игрой. В разные годы коллектив возглавляли такие известные русские дирижеры как А.Орлов, Н.Голованов, А.Гаук, Г.Рождественский. С оркестром сотрудничали такие мастера дирижерского искусства, как Л.Стоковский, Г.Абендрот, Л.Маазель, К.Мазур, Е.Мравинский, К.Цекки, а свои премьеры доверяли выдающиеся композиторы — Г.Свиридов, Н.Мясковский, С.Прокофьев, А.Хачатурян, Д.Шостакович, Б.Чайковский.

С большим симфоническим в качестве солистов выступали такие яркие имена прошлого, как С.Рихтер, Д.Ойстрах, Л.Паваротти, С.Лемешев, И.Архипова, А.Нежданова. В числе современных исполнителей, с которыми сотрудничал оркестр, В.Третьяков, Ю.Башмет, Е.Леонская, А.Князев. Именно Владимир Федосеев и его коллектив в свое время открыли миру имена Е.Кисина, М.Венгерова, В.Репина. И сейчас оркестр продолжает сотрудничать с лучшими солистами разных стран, а сцены, которые он покорил, включают самые авторитетные площадки мира.