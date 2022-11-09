Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на пресс-конференции коснулся недавней встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает «Арменпресс», Нед Прайс обратил внимание на то, что министры иностранных дел двух стран приняли совместное заявление, что, по его словам, является достаточно позитивным импульсом.

«В ходе встречи министры иностранных дел договорились ускорить переговоры и организовать еще одну встречу в ближайшие недели. Они выразили признательность американской стороне и госсекретарю Блинкену за организацию вчерашних обсуждений. Должен отметить, что вчера госсекретарь Блинкен принимал участие в обсуждениях, но в течение дня обе стороны могли встречаться и попытаться урегулировать свои разногласия, в некоторых случаях и без активного участия США», — сказал представитель Государственного департамента США.

Прайс еще раз подчеркнул важность прямого диалога между сторонами.

«Мы по-прежнему привержены содействию мирному будущему в регионе Южного Кавказа. Мы считаем, что продолжение прямого диалога является ключом к решению проблем и достижению прочного мира», — сказал Прайс.

Он подчеркнул и то, что у США в данном случае роль посредника, они предоставили двум странам возможность встречи, но не могут ничего навязывать сторонам.

«Соединенные Штаты не пытаются, не хотят и даже не могут навязать соглашение ни одной из сторон. Мы просто предоставляем место и создаем возможность для встречи, для определения их разногласий, которых довольно много, и для того, чтобы попытаться их урегулировать», — добавил Нед Прайс.

Прайс также отметил, что Вашингтон не может навязывать, каким должен быть прочный мир между Арменией и Азербайджаном.

«Мы не предъявляем им документа, который готов к подписанию. Мы делаем все возможное для дипломатии, и это похоже на наши подходы к ряду проблем по всему миру, где мы продемонстрировали жизнеспособность и эффективность этой модели», — заявил представитель Госдепартамента СШ, приведя в качестве примера дипломатические усилия США в Израиле, в Ливане, Эфиопии, Йемене и в других странах.

Завершая свое выступление, Прайс весьма положительно оценил встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана.Напомним, встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова состоялась в Вашингтоне 7 ноября.