Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 13 ноября выступил на заседании молодых депутатов Парламентской ассамблеи ОБСЕ с приветственной речью.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации Национального Собрания Республики Армения, обратившись к присутствующим, председатель НС отметил, что в 2018 году движущей силой бархатной революции была молодежь, поднявшая голос во имя демократических ценностей.

«После революции демократические ценности являются нашим главным приоритетом: в мире уже говорится об армянской демократии», — подчеркнул председатель НС Армении.

Согласно источнику, говоря о вовлечении молодежи в политическое поле, Ален Симонян отметил, что Армения занимает второе место по возрастной шкале депутатов Межпарламентского союза (моложе 30 лет). Председатель НС Армении подчеркнул важность парламентской дипломатии, в том числе Парламентской ассамблеи ОБСЕ – как платформы для укрепления доверия в регионе ОБСЕ.

Отмечается, что Ален Симонян отметил и новый этап широкомасштабной агрессии против суверенной территории Армении со стороны вооруженных сил Азербайджана 13 сентября. Он сказал: «Мы действительно и искренне привержены мирной повестке дня, которая является гарантией мирного развития и сосуществования Республики Армения и региона».

Спикер НС ответил на вопросы молодых парламентариев, которые, в частности, касались укрепления свободы слова, решения проблем безопасности и вопросов демократической повестки дня.