Посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян заявил, что недавно развернутая Арменией на армяно-азербайджанской границе наблюдательная миссия ЕС задокументировала ежедневные нападения Азербайджана на суверенную территорию Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом Марукян написал в своем микроблоге «Twitter».

Daily attacks by AZ army into Armenian sovereign territory are well documented by the recently deployed EU Monitoring Capacity in Armenia. The mission will make it clear for EU and others that attacks are unprovoked and are well planned terror by AZ towards Armenian statehood. pic.twitter.com/GHzfDVZtrM. — Edmon Marukyan (@edmarukyan) November 14, 2022

