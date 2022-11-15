Депутат от фракции «Айастан» Национального собрания Армении Агван Варданян представил, с какой повесткой дня оппозиция вернулась в Парламент после длительного бойкота.

Как сообщает «Арменпресс», в начале заседания 15 ноября Агван Варданян объявил: «Уважаемый Парламент, я подразумеваю государственное учреждение, члены этого правительства, мы здесь, и вы должны признать этот факт».

Депутат напомнил, что они долгое время бойкотировали заседания НС, потому что боролись с властью на улице.

«Сейчас на улице наступила пауза, временная, и мы будем использовать этот инструментарий в полной мере. Мы здесь со своей повесткой дня, с повесткой самых важных вопросов, касающихся граждан Армении и Арцаха», — заявил Варданян.

Депутат выразил недовольство властью, заявив, что у Армении и Арцаха нет будущего с этой властью.

Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» участвуют в заседании НС 15 ноября.