— Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что в процессе нормализации армяно-турецких отношений Армения настроена конструктивно, что препятствием был вопрос Карабаха, который, якобы, решен. А президент ТР Реджеп Эрдоган увязывает нормализацию армяно-турецких отношений с прогрессом в армяно-азербайджанских переговорах. Премьер-министр РА Никол Пашинян обвинил Азербайджан в препятствовании налаживанию отношений между Арменией и Турцией. Что за игра идет? Действительно ли Турция заинтересована в нормализации отношений с Арменией? Какую роль играет азербайджанский фактор?

— Да, идет дипломатическая игра. За этой игрой стоят, думаю, США. США в последнее время более собранно относятся к своей политике на Южном Кавказе и возобновляют свой интерес к региону. А это означает, что США, основываясь на своем понимании нашего региона, более целенаправленно будут стараться оказывать давление на Турцию с тем, чтобы та пошла на нормализацию, установление дипломатических отношений с Арменией. Это исходит из той стратегической линии, которая была сформулирована в США еще в начале 1990-х годов. Не стоит забывать, что до сегодняшнего раунда нормализации армяно-турецких отношений было еще три. И из этих трех в двух последних США играли роль посредника. То есть в США есть заинтересованность в нормализации армяно-турецких отношений.

Если подходить к этому более конкретно, то я думаю, что США пытаются посредством нормализации армяно-турецких отношений снизить влияние России в нашем регионе. Я думаю, что именно это является основной целью США в нашем регионе, а нормализация армяно-турецких отношений — один из шагов американцев в этом направлении. Поэтому они оказывают давление на Турцию.

Но надо тут понимать, что турецко-американские отношения… Конечно, Турция остается союзником США и т.д., но все-таки идет, я думаю, между Турцией и США негласный, мало заметный для стороннего глаза торг, в основе которого есть несколько факторов. В частности, то, что Турция препятствует членству в НАТО Финляндии и особенно Швеции. США оказывают на Турцию давление в этом вопросе, а Турция пытается торговаться с ними. Сейчас очень важное значение для Турции, как считают в Анкаре, приобретает срочное приобретение модифицированной версии (4+++) F-16. США не дают конкретного ответа. Идет торг в этом вопросе.

В вопросе Ирана у Турции, думаю, тоже есть возможность торга с США. США пытаются усилить давление на Иран, и Турция тут будет играть большую роль. А Турция просто так на это не согласится, кое-что потребует взамен.

То есть сейчас, насколько я понимаю, идет широкое обсуждение разных вопросов между Турцией и США. Конечно, какое-то место, не самое главное, тут занимает и вопрос нормализации армяно-турецких отношений.

Для Турции нормализация отношений с Арменией не имеет стратегического значения. Для нее это — возможность поторговаться с США. Думаю, это и происходит сейчас.

— В этом же контексте следует рассматривать турецкие предусловия — отказ от признания Геноцида армян, признание полной юрисдикции Азербайджана над Арцахом, реализация т.н. «зангезурского коридора»? Турки попутно пытаются внести раскол в отношениях Армения-Диаспора…

— Да. Уровень, который мы обсуждали — он более стратегический. Если же опуститься пониже, Турция тоже имеет свои цели, решает свои задачи, связанные с Арменией. И тут, на мой взгляд, в данный момент для Турции важно, чтобы Армения подписала договор с Азербайджаном, в котором бы признала Арцах частью Азербайджана. Это и «зангезурский коридор» в данный момент имеют для Турции первостепенное значение. На словах выступая за то, чтобы переговоры проходили без предварительных условий, фактически Турция ставит эти предусловия. И тут, конечно, вопрос Геноцида, вопрос Карсского договора, для Турции важно, чтобы Армения официально подтвердила, что не имеет к ней территориальных претензий. Все эти вопросы остаются. Но, насколько я понимаю, сейчас Турция стремится к тому, чтобы использовать факт поражения Армении в последней Арцахской войне, дабы добиться принятия Ереваном условий Баку.

— Есть версия, что до предстоящих в июне 2023 г. парламентских и президентских выборов в Турции Эрдоган может быть заинтересован в развязывании войны — в Сирии или на Южном Кавказе. Насколько это реально?

— Прежде, чем конкретно ответить на этот вопрос, я хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, Турция сейчас рассматривает нормализацию отношений с Арменией не только саму по себе, не только как предмет торговли с США, а в рамках своей южно-кавказской стратегии. Как я понимаю, Турция уже рассматривает Южный Кавказ как основную цель своей политики, усиление своего влияния в регионе, вытеснение отсюда России. Это стратегические цели Турции, и в рамках этой стратегии она рассматривает отношения с Арменией.

Что касается приближающихся выборов и того, пойдет ли на очередную авантюру Эрдоган — я думаю, это вполне возможно. Я это говорю не просто так, а основываясь на исследованиях, которые проводили и европейские, и центры изучения Турции, и там видна корреляция между тем, как падает рейтинг Эрдогана и его партии внутри страны, а за этим следует очередная турецкая авантюра за пределами Турции.

— Очень низкий у него рейтинг? Какая там предвыборная картина сейчас?

— Это хороший вопрос. Последние три месяца наблюдается повышение рейтинга Эрдогана и его партии. Фактически удалось остановить наблюдавшуюся до того тенденцию снижения рейтинга Эрдогана, личного и его партии, его коалиции, и уже на 1-2% его рейтинг поднялся. Самые последние исследования показывают, что примерно равное количество граждан Турции политику Эрдогана одобряют и не одобряют. А раньше больше не одобряло. Это связано с тем, что, во-первых, Эрдоган провел в Турции ряд мер социального характера, которые в какой-то степени снизили бремя очень серьезной инфляции в стране. С другой стороны, на эту положительную тенденцию свое влияние оказало то, что Эрдоган, как мы видим, в последнее время пытается уже играть по-крупному, в обще-планетарном масштабе, пытается преподнести себя как посредника в российско-украинском конфликте, играет роль в зерновой сделке, которая затрагивает миллионы людей во всем мире. То есть Турция играет по-крупному, старается показать, что она является не только региональной державой, а играет в высшей лиге современного мира. Концепт Эрдогана — мир больше пяти, и Турция — один из первых кандидатов на новые места среди постоянных членов СБ ООН.

Так что, я думаю, это тоже сыграло свою роль. Все-таки Турция — это бывшая империя, и среди населения очень сильны имперские настроения, мечты о возвращении имперской мощи Османской империи. Эти настроения сильны не только сами по себе. Они культивируются Эрдоганом и его правительством. Фактически, в Турции идет пропаганда величия Османской империи, восстановления ее величия. Такая политика нравится населению Турции, какой-то части, конечно. На этом играет Эрдоган.

— Эрдоган, кстати, хочет внести изменения в Конституцию под предлогом ее несоответствия современным вызовам. Что он хочет изменить? Цель, причины?

— Есть две конкретные цели. Одна связана с тем, чтобы женщины конституционно получили право или носить хиджаб, или не носить. В Турции это был политизированный вопрос в период кемализма. Сейчас Эрдоган пытается формулировкой свободного выбора создать конституционную основу для ношения женщинами хиджаба.

Во-вторых, в Турции сейчас идет инициируемая правительством серьезная борьба против т.н. ЛГБТ. Предполагается конституционно внести положение о том, что семья состоит из мужчины и женщины.

— Не так давно лидер оппозиционной Народно-республиканская партии ТР Кемаль Кылычдароглу ездил в США. Есть информация о прошедших там переговорах? Каково отношение США к НРП, к Эрдогану, кого они могут предпочесть? Каков рейтинг НРП?

— Тоже весьма актуальный вопрос во внутриполитической жизни современной Турции. Вырисовывается следующая картина. Фактически Запад, в т.ч. США поддерживают оппозицию. Не только поездка Кылычдароглу в США… Турецкая пресса пишет, что чуть ли не каждый день представители оппозиционной коалиции, которая состоит из шести партий во главе с НРП, бегают в западные посольства, получают инструкции и т.д. Думаю, это соответствует действительности. Запад делает ставку на оппозицию. Да, Эрдоган является верным союзником США, но США надоели его выходки, беспрерывная критика, попытки вставлять палки в колеса программы расширения НАТО, приобретение российских С-400. США надоело все это, и они пытаются сделать ставку на более прогнозируемую коалицию оппозиционных партий во главе с НРП.

Пока трудно делать какие-то прогнозы о возможном исходе парламентских и президентских выборов в Турции. В Турции много проводится опросов населения. Некоторые центры связаны с политическими силами и полученные данные интерпретируют в соответствии со своими политическими привязанностями. Но на мой взгляд, пока нет ярко выраженного лидера. То оппозиция вырывается вперед, то Эрдоган с Партией националистического действия. Пока весьма туманно. Главное, что оппозиция пока не выставила своего единого кандидата на пост президента. Эрдоган давно объявил себя кандидатом.

— Вернемся к цели США по снижению влияния, а то и вытеснения России из Южного Кавказа. Предположим, если им это удастся, сами-то США способны держать в узде регион, в первую очередь, конечно, Турцию, турецко-азербайджанский тандем?

— Во-первых, я считаю, что США это не удастся. Конечно, Россия сейчас занята Украиной. Но позиции России у нас в регионе сильные, ВС РФ находятся на территории и Грузии, и Армении, и Азербайджана. В разных качествах. И пока что можно констатировать, что регион находится в целом в зоне влияния России. Я не думаю, что в ближайшее время Турции удастся вытеснить Россию из нашего региона. А США у нас в регионе действуют в этом направлении, используя Турцию.

Кстати, надо отметить, что Турция в стратегии вытеснения России из региона использует Азербайджан в качестве орудия своей политики. Я думаю, сейчас можно говорить не только о турецко-азербайджанском тандеме, а о том, что фактически политика Азербайджана подчинена этому стратегическому интересу Турции.

Но я не думаю, что в ближайшее время у нас в регионе произойдут крупные изменения стратегического характера. Пока останется все так, как было. Но Турция активно борется за то, чтобы все это поменялось.