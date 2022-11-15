Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 15 ноября принял делегацию специальных посланников ЕС и государств-членов ЕС по вопросам Восточного партнерства.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса СБ Армении, Армен Григорян приветствовал визит делегации в Армению и высоко оценил развитие основанных на демократических ценностях отношений Армения-ЕС, а также двусторонних отношений Армении со странами-членами ЕС. Секретарь СБ также выразил уверенность, что многопрофильное сотрудничество может включить также сектор безопасности. Григорян подчеркнул важность потенциала миссии наблюдателей ЕС в контексте укрепления безопасности в регионе.

Секретарь Совета безопасности ответил на вопросы посланников, представив некоторые детали армяно-азербайджанского переговорного процесса, а также процессов разблокирования региональных экономических связей и транспортных инфраструктур, делимитации и обеспечения безопасности границ.