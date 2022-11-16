В Армению прибыл директор по стратегии, планированию и политике Европейского командования США генерал-майор Даниэль Ласика.

«Арменпресс» об этом сообщили в посольстве США в Армении. В ходе визита 16-17 ноября генерал-майор Ласика возложит венки к Могиле Неизвестного солдата и к Мемориалу Геноцида армян, встретится с министром обороны Армении Суреном Папикяном, начальником Генерального штаба Эдвардом Асряном и секретарем Совета национальной безопасности Арменом Григорян, с которым обсудит армяно-американские отношения в области безопасности и вопросы региональной безопасности. Генерал-майор Ласика примет участие в церемонии открытия новых казарм, столовой и конференц-зала учебного центра «Зар» миротворческих сил Армении.