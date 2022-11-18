Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян 17 ноября принял делегацию Французского агентства развития (AFD).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя гостей, замминистра подчеркнул важность сложившегося между Арменией и AFD тесного сотрудничества и подтвердил готовность армянской стороны к расширению сотрудничества с Агентством.

Собеседники коснулись реализации положений дорожной карты «Армяно-французского экономического сотрудничества на 2021-2026 годы» (подписана 9 декабря 2021 г.), направленного на развитие армяно-французского экономического сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о реализуемых AFD в Армении текущих проектах и возможностях реализации новых программ.