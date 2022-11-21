В третьем квартале 2022 года обрабатывающая промышленность составила 12,1% валового внутреннего продукта (ВВП) Армении, составив 288 млрд 951 млн драмов.
Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Статистического комитета.
В третьем квартале 2022 года обрабатывающая промышленность составила 12,1% валового внутреннего продукта (ВВП) Армении, составив 288 млрд 951 млн драмов.
Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Статистического комитета.
В третьем квартале 2022 года валовой внутренний продукт Армении в денежном выражении составил 2 трлн 379 млрд 316 млн драмов....Читать далее
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