Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване выразил надежду, что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно-азербайджанский конфликт.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, согласно сообщению пресс-службы главы государства, Токаев, выступая на саммите, поддержал шаги, направленные на дипломатическое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

«Мы все заинтересованы в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Надеемся, что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно-азербайджанский конфликт исключительно политико-дипломатическим путем и вывести стороны на подписание мирного договора», — приводятся в пресс-релизе слова Токаева.