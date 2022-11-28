Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 28 ноября провел рабочее совещание с участием представителей политических сил, представленных в Национальном собрании.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся политической ситуации вокруг Республики Арцах.

В совещании приняли также участие председатель Национального собрания Артур Товмасян, секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, руководитель аппарата президента Карен Шахраманян, министр иностранных дел Давид Бабаян, другие должностные лица.