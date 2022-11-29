29 октября Институт востоковедения НАН Армении и Международный Фонд «Вивекананда» Республики Индии подписали Меморандум о взаимопонимании, целью которого является укрепление научных связей между двумя учреждениями.

Как сообщает «Арменпресс», по словам директора Института востоковедения Роберта Казаряна, Международный фонд «Вивекананда» в основном занимается анализом международных отношений, что представляет интерес для Института востоковедения в свете совместных статей и книги по анализу, а также организаций международных конференций.

«Именно на основе результатов можно попытаться понять общую картину армяно-индийских отношений и выяснить, каково будущее сотрудничества между двумя странами. Как видите, отношения между Арменией и Индией, существующие с 1990-х годов, в последние годы более углубились. Мы, как научный центр, пытаемся придать этим отношениям научный импульс», — сказал Казарян.

Начальник отдела национальной безопасности, стратегических исследований и исследований международной безопасности фонда генерал-лейтенант Р. К. Сохни (R. K. Sawhney) подчеркнул важность укрепления связей с Арменией.

«Два месяца назад я встретился с послом Армении в Индии Юрием Бабаханяном, на встрече мы говорили об Армении. Мы обсудили с послом индийско-армянские отношения, они прекрасны, они очень старые и исторические. Затем мы обсудили вопрос новых связей. В настоящее время они представляют для Армении стратегическое значение», — сказал Р. К. Сохни.