Тюркизация завоеванных территорий и топонимов является неотъемлемым компонентом тюркской «культуры». Посредством такой политики предпринимались попытки узурпировать, стереть, уничтожить, а потом и вовсе забыть этническую принадлежность топонима. Ту же политику проводит и Азербайджан.

В июле правительство Азербайджана внесло изменения в постановление «Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов, связанных с применением Семейного кодекса Азербайджанской Республики». Согласно новым правилам, топонимы на территории Армении в официальных документах будут писаться с азербайджанскими названиями. Иными словами, в документах граждан Азербайджана, обходя армянские названия, будут названия несуществующих населенных пунктов.

Азербайджан болезненно воспринял использование армянского топонима «Арцах» в сообщении Министерства обороны Российской Федерации. В связи с этим парламент Азербайджана намерен обратиться в Государственную Думу РФ с тем, чтобы в бюллетенях сайта Минобороны РФ вместо армянских топонимов использовались надуманные азербайджанские названия. Председатель парламентского комитета по региональным делам Сиявуш Новрузов даже обвинил российских миротворцев в «поддержке сепаратизма», поскольку последние якобы искажают «азербайджанские топонимы».

Но для советников Азербайджана этого мало, их мишенью является и Иран. На вчерашнем заседании Милли Меджлиса один из депутатов заговорил о необходимости принятия новой Конституции и в качестве первого шага упомянул о смене названия Азербайджан. «Страна должна называться Северный Азербайджан. Как и в названиях других разделившихся народов, встречаются выражения «север» и «юг». Я думаю, что это будет стимулом и для южных азербайджанцев».

Вместо разработки научных тезисов, основанных на фактах и реалиях, представители научной общественности Азербайджана отдают предпочтение жанру фэнтези. Не в силах разобраться с проблемой собственного происхождения, они переходят к фальсификации тезисов о происхождении коренных народов нашего края. Вчера президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Хабибейли заявил, что «Иран является тюркским государством», попытавшись объяснить подобную чушь тем, что «страной с древних времен правили азербайджано-турецкие династии». Хабибейли также утверждает, что персидский язык является средством общения «для ограниченных официальных кругов», а азербайджанский является «языком всех народов, проживающих в Иране». Как видим, полет азербайджанского воображения в сторону обмана безграничен, как мироздание. На эти положения можно было бы не обращать внимания, если бы они не были разработаны на самом высоком государственном и научном уровне.

Манипуляции с топонимами были и остаются важной составляющей многолетней демографической политики турецких властей во все времена. Сегодня его реализует «младший брат» Турции. Тюрколог Лусине Саакян в работе «Тюркизация топонимов в Османской империи и республиканской Турции» пишет: «Топонимы — это не только лингвистические факты, но и точные и беспристрастные исторические свидетельства. Запомнившиеся с древних времен армянские топонимы являются сильными лингвистическими свидетельствами, раскрывающими всю правду о коренных хозяевах Армянского нагорья. Следовательно, проблема защиты, сохранения и восстановления армянских топонимов имеет для нас неоценимое стратегическое значение».

Если турки и азербайджанцы последовательны в своем обмане, то мы, армяне, в этом отношении крайне неосторожны. «Айастани Анрапетутюн» не раз говорила о важности сохранения армянских топонимов, но в общественном сознании часто преобладают турецкие и азербайджанские названия. Такое отношение к нашей топонимии показывает проблему поражения на психологическом уровне, поэтому преодоление этого барьера становится первичным на пути к преодолению комплекса неполноценности, комплекса неудачника. Специалисты пояснят, что каждое географическое название несет в себе бесценную историческую информацию как одно из доказательств присутствия армян на этой территории на протяжении тысячелетий. Следовательно, их фальсификация нарушает информационную цепочку коренного армянского населения на Армянском нагорье.

Лусине Мхитарян