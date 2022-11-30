29 ноября заместитель генерального прокурора Армении Анаит Манасян приняла заместителя директора отдела программ сотрудничества по правовым реформам и правам человека СЕ Лилит Данегян, руководителя программы Гаяне Ованнисян и национального координатора программы Тамару Барбакадзе.

Как сообщили «Арменпресс» в прокуратуре, в ходе встречи Анаит Манасян высоко оценила деятельность Совета Европы по обеспечению прав человека, верховенства закона и укреплению демократии. Заместитель генерального прокурора представила реформы, проводимые в прокуратуре, направленные на укрепление общественного доверия.

На встрече были обсуждены совместные меры, направленные на реализацию программ профессиональной подготовки и обучения прокуроров. Особое внимание было уделено необходимости организации курсов для прокуроров областей.

Анаит Манасян подчеркнула необходимость приведения журнала «Законодательство» прокуратуры в соответствие с лучшими международными стандартами и подчеркнула важность сотрудничества с международными партнерами в этом вопросе.

Представитель СЕ Лилит Данегян выразила готовность к углублению сотрудничества с прокуратурой.Заместитель генерального прокурора и представители Совета Европы наметили направления дальнейшего сотрудничества и достигли договоренности о дальнелшем развитии сотрудничества.