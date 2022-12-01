Председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес заявил, что послы США, особенно те, которые находятся в зонах конфликтов, должны добиваться правды, чтобы политики могли решить, что делать с этой правдой.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Менендес сказал в ходе слушаний по вопросу утверждения кандидатов на должности послы.

Менендес поднял вопрос о пытках и убийствах азербайджанцами армянских военнопленных. В качестве ответчика выступила Линн Трейси, посол США в Армении, которая сейчас является кандидатом на пост посла США в России.

Линн Трейси отметила, что после просмотра видеоматериала осквернения тела армянской женщины-солдата она связалась с Защитником прав человека Армении Кристиной Григорян. Офис Защитника прав человека проверил подлинность этих и других видеоматериалов.

«Наша цель — привлечь виновных к ответственности. Мы сообщили об этом в Государственный департамент», — заявила Линн Трейси.

Боб Менендес подчеркнул, что у него нет оснований оспаривать указанные видеоматериалы.

«Наши послы, особенно те, которые находятся в зонах конфликтов, должны добиваться правды, чтобы мы, как политики, могли решить, что делать с этой правдой», — сказал Менендес, подчеркнув, что если нет ответственности, то нет и справедливости.

В ходе слушаний Менендес задал вопросы и кандидату на пост посла США в Армении Кристине Квин. Он еще раз напомнил об убийствах и пытках армянских военнопленных азербайджанскими солдатами, а также о других военных преступлениях, спросив, возглавит ли кандидат на пост посла усилия посольства по документированию предполагаемых зверств, совершенных против армян во время недавней азербайджанской агрессии.

«Я видела некоторые из этих ужасающих сентябрьских видеоматериалов и сделаю все, что в моих силах, чтобы задокументировать их, если армянская сторона попросит об этом», — ответила Кристина Квин.

На что Менендес ответил, что он не хочет, чтобы обращалась армянская сторона, необходимо, чтобы американская сторона проявила активность в этом вопросе.

«Нам необходимо знать, осуществляют ли азербайджанцы эти действия, чтобы мы смогли принять решение, следует ли отказаться от 907-й поправки к Закону о поддержке свободы или нет. Я хочу, чтобы был назначен посол, который будет активно участвовать в том, чтобы помочь нам определить, являются ли эти казни, наносимые увечья и все остальное действительными или нет, и который сможет сказать Государственному департаменту и этой комиссии верны ли они, чтобы мы могли принять решение», — сказал Менендес.

Кандидат на пост посла США в Армении ответила, что для нее очень важно привлечь к ответственности виновных в подобных преступлениях.

В свою очередь сенатор Крис Ван Холлен заявил, что в любых переговорах для того, чтобы быть стороной, заслуживающей доверия, агрессию нужно назвать агрессией. «Независимые СМИ хорошо задокументировали, что Азербайджан совершал нападения и различные злодеяния», — сказал Ван Холлен.

Он подчеркнул, что представителей Госдепартамента США спрашивали, определились ли США, кто является агрессором, но ответа не последовало. «Я понимаю важность того, чтобы быть посредником, но чтобы быть надежным посредником, на мой взгляд, нужно хотя бы начинать с фактов и уметь озвучивать их публично. Вы едете в очень важную страну, в очень конфликтную часть мира, и я надеюсь, что вы сможете назвать факты своими именами», — заключил сенатор.

Поправка 907 к Закону о поддержке свободы, принятая Конгрессом США в 1992 году, ограничивает помощь Азербайджану лишь гуманитарной помощью. Она предполагает, что США не должны оказывать помощь правительству Азербайджана до тех пор, пока эта страна не предпримет шаги по прекращению блокады и вариантов применения силы против Армении и Арцаха.

Поправка Конгресса 2002 года к 907-й поправке позволяет президенту приостановить действие закона и оказать военную помощь Азербайджану.