Офис Совета безопасности Республики Арцах распространил разъяснение по поводу состоявшейся 7 декабря участия секретаря Совета безопасности Виталия Баласаняна на встрече с представителями Азербайджана.

«Арменпресс» представляет сообщение Офиса Совета безопасности Арцаха.

«Офис Совета безопасности Республики Арцах сообщает, что во встречах, проводимых с представителями Азербайджана, при посредничестве и участии миротворческих сил Российской Федерации, дислоцированных в Республике Арцах, участвуют только уполномоченные представители Республики Арцах

В частности, 7 декабря с. г. секретарь Совета безопасности Республики Арцах принял участие в совещании, проведенном в месте постоянной дислокации российских миротворческих сил, в качестве координатора по вопросам взаимодействия с российскими миротворческими войсками, дислоцированными в Арцахе.

Считаем необходимым довести до сведения общественности, что секретарь Совета безопасности на встречах, проводимых при посредничестве российских миротворцев, дислоцированных в Республике Арцах, действует исключительно с позиции защиты интересов Республики Арцах.

Касаясь вышеупомянутой встречи, сообщаем, что представитель Республики Арцах с аргументами и обоснованиями выразил обеспокоенность арцахской стороны как экологическими проблемами, созданными в результате действий Азербайджана в Арцахе, так и другими вызовами безопасности. В то же время, вновь подчеркиваем, что арцахская сторона продолжит защищать интересы Арцаха всеми возможными средствами».

7 декабря азербайджанские СМИ распространили информацию о переговорах с командованием российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе. Согласно информации, распространенной азербайджанскими СМИ и Telegram-каналами, обсуждались экологические вопросы.

Напомним, что 3 декабря Азербайджан, приводя ложные экологические обоснования, перекрыл автодорогу Степанакерт-Горис. После более чем трехчасовых переговоров с российскими миротворческими войсками азербайджанцы открыли дорогу.