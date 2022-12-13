Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 13 декабря направил письмо Генеральному секретарю Совета Европы Марие Пейчинович-Бурич в связи с закрытием Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, и возникшим в результате этого гуманитарным кризисом в Арцахе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в письме отмечается, что Азербайджан грубо нарушил фундаментальные права почти 120 000 человек, проживающих в Нагорном Карабахе, в том числе детей, стариков, людей с ограниченными возможностями и женщин.

В документе подчеркивается, что Азербайджан не уважает положения Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей защиту права на жизнь, свободное передвижение и безопасность всех лиц, в том числе проживающих в зоне конфликта.

В этом контексте в письме содержится призыв:

— задействовать весь инструментарий Совета Европы для ликвидации незаконной и бесчеловечной блокады населения Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана;

— направить на данную территорию наблюдательную миссию Совета Европы для предотвращения дальнейших нарушений Конвенции;

— приостановить права представительства Азербайджана в этой организации ввиду нарушения Азербайджаном статьи 3 Устава Совета Европы.

Копии письма были также направлены председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы, Комиссару по правам человека и Генеральному секретарю Парламентской ассамблеи Совета Европы.