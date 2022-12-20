Началась внеочередная сессия Национального Собрания Армении. Как сообщает «Арменпресс», сессия была созвана по инициативе депутатов НС.

Повестка дня включает 8 вопросов. Парламент обсудит пакет законопроектов о внешней разведывательной деятельности и службе внешней разведки и проект о ратификации соглашения между Республикой Армения и Европейским Союзом об участии Республики Армения в программе «Креативная Европа» (2021-2027).

Во втором чтении также будет рассмотрен пакет законопроектов о внесении изменений в Закон «Об аудиовизуальных средствах массовой информации» и о внесении изменений в Закон «О рекламе».Также состоятся выборы заместителя председателя Центрального банка и члена правления Центрального банка.