Планируемый «сухой порт» в Ширакском марзе Армении призван решить одну из важнейших проблем страны: плохую логистическую связь с миром.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами в Национальном Собрании заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.



«Это индустриальный парк, не похожий ни на один другой в Армении. Однако в разных странах существует множество индустриальных парков, которые предназначены для обеспечения ведущей инфраструктуры, необходимой промышленным компаниям. Также к нему будет пристроен логистический центр — контейнерный терминал, который должен использоваться для перевалки грузов с одного вида транспорта на другой вид транспорта максимально возможным способом и с минимальными затратами», — сказал Керобян.



Планируется, что здесь будет свободная экономическая зона. Министр сообщил, что проект «сухого порта» был первоначально одобрен на состоявшейся на прошлой неделе у премьер-министра Армении комиссии по государственным инвестициям. Сейчас мы переходим к этапу углубленного технико-экономического исследования, за которым, по словам Керобяна, последует реализация инвестиционного проекта.



Планируется, что инвестиционная программа будет реализовываться через процедуру государственно-частного партнерства, в ходе которой планируется создание индустриальных парков-лидеров, планируется привлечение операторов экономических зон, которые достаточно активны в регионе. По словам министра, этим вопросом занимается ряд эмиратских, катарских, европейских и азиатских компаний, с которыми уже состоялись предварительные переговоры.



«Сухой порт» направлен на решение одной из важнейших проблем нашей страны – плохой логистической связи Армении с миром. Мы нашли хороший способ решить самую болезненную для нас проблему», — сказал Керобян.