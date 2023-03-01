Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян в связи с трагедией, произошедшей в результате столкновения поездов в Греции, выразил соболезнования своему греческому коллеге Никосу Дендиасу.

«Скорблю по поводу известия об ужасном столкновении поездов, произошедшем в Греции и унесшем десятки жизней. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

В минуту этой трагедии Армения рядом с братской Грецией и ее народом», — как передает «Арменпресс» написал глава МИД Армении на своей странице в Twitter.

В результате столкновения поездов, произошедшего в Греции, несколько вагонов сошли с рельсов, не менее 3 вагонов загорелись. Число погибших достигло 36, в стране объявлен трехдневный траур.