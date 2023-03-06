Спецпредставитель Европейского Союза на Южном Кавказе Тойво Клаар коснулся диверсии вооруженных сил Азербайджана в Арцахе, в результате которой погибли три сотрудника Полиции Министерства внутренних дел Арцаха. Бывший государственный министр Арцаха Артак Бегларян резко отреагировал на комментарий Тойво Клаара, отметив, что недоверие к Клаару все больше углубляется из-за его реакции на азербайджанское преступление.

Как сообщает «Арменпресс», Тойво Клаар, комментируя диверсионную атаку Азербайджана, написал в своем микроблоге в Twitter, что произошедшее кровавое происшествие подчеркивает настоятельную необходимость продвижения переговоров для достижения стабильности и справедливого мира. Он также добавил, что находится в Баку и с нетерпением ждет предметных встреч с руководством Азербайджана для продвижения мирного процесса после Мюнхенской встречи.

Артак Бегларян в ответ на пост Тойво Клаара написал на своей странице в Twitter:

«Мое недоверие к Тойво Клаару все больше углубляется из-за его реакции на азербайджанское преступление. Либо он дипломат-любитель, либо ему промывают мозги азербайджанцы, либо он коррумпированный чиновник, либо у него искаженное представление о европейских ценностях, интересах и правах человека. В случае всех четырех вариантов необходимы изменения.

Полиция МВД Арцаха сообщила, что 5 марта около 10:00 диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана обстреляла и совершила нападение на дежурный автомобиль паспортно-визового отдела полиции в районе под названием «Хайпалу»

В результате диверсионного проникновения были убиты 3 сотрудника полиции:

Подполковник: Армен Майорович Бабаян

Майор: Давид Валерьевич Даниелян

Лейтенант: Арарат Тельманович Гаспарян.

Лейтенант Давид Ашотович Овсепян, получил тяжелое огнестрельное ранение в грудь и находится в реанимационном отделении Республиканского медицинского центра Арцаха.