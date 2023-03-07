Делегация во главе с начальником Генерального штаба ВС Армении, первым заместителем министра обороны Армении генерал-майором Эдуардом Асряном со 2 по 4 марта с рабочим визитом находилась в Индии.

Делегация приняла участие в ежегодном международном саммите «Raisina Dialogue», посвященном вопросам глобальной безопасности.

В ходе визита состоялась встреча с начальником Штаба обороны Индии, генералом Анилом Чауханом, на которой был обсужден ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества и региональной безопасности, в том числе и возможности расширения сотрудничества между Арменией и Индией в сфере обороны.

Генерал-майор Эдвард Асрян принял участие в обсуждениях, проведенных в Совете национальной безопасности Индии по вопросам региональной безопасности и армяно-индийского оборонного сотрудничества, представил вызовы безопасности, стоящие перед Арменией.