Личный состав военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении совершенствует полевую выучку в ходе плановых занятий по боевой подготовке на высокогорных полигонах Алагяз и Камхуд. Об этом сообщает Минобороны России.

«Продолжаются тренировки, полевые выходы, занятия по тактико-специальной подготовке мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных и других подразделений, в ходе которых военнослужащие совершенствуют профессиональные навыки в полевой выучке.

Основной упор делается на отработку взаимодействия подразделений при выполнении учебно-боевых задач. Мотострелковые роты совместно с танковыми, артиллерийскими и специальными подразделениями учатся взаимодействовать в условиях высокогорья полигонах, а теперь совершенствуют свою слаженность во время учений с боевой стрельбой.

В полевых условиях военнослужащие выполняют нормативы по тактической, инженерной и огневой подготовке, упражнения учебных стрельб и тренировки по управлению огнем штатных и приданных подразделений.

Особенностями учебных занятий военной базы ЮВО в Армении являются климатические условия и рельеф высокогорной местности, характеризующейся резкими перепадами атмосферного давления и температуры», — отмечается в сообщении Минобороны РФ.

А экипажи многоцелевых истребителей МиГ-29 оперативно-тактической авиации военной базы Южного военного округа в Армении уничтожили средства противовоздушной обороны условного противника в ходе проведения учебно-тренировочных полетов в районах высокогорья, сообщает пресс-служба ЮВО.

Согласно плану тренировки по полученным разведданным силы ПВО условного противника разместились в высокогорных районах, командованием соединения ЮВО летному составу была поставлена задача уничтожить объекты ПВО «противника».

Летчики МиГ-29 совершили учебно-боевые вылеты в составе пар и звеньев в указанный район и произвели условные пуски ракет по целям. В результате нанесения «удара» все объекты были уничтожены.

Учебно-боевая задача была выполнена в районе горных ущелий, особых климатических условиях и в разное время суток.

Также в ходе УТП летчики отработали элементы сложного и высшего пилотажа, включающие в себя выполнение боевых разворотов, горизонтальных «бочек», виражей, пикирование горки с большими углами наклона, основным летным составом и полетные задания молодых летчиков производилось над авиабазой Эребуни.

Кроме того, летный состав отработал взаимодействие с группами руководства полетами и подразделениями, обеспечивающими летные смены, в частности, с составом инженерно-технической службы, выполняющей подготовку боевых машин, что включает в себя заправку и дозаправку топливом, осмотр агрегатов, узлов и другие системы многоцелевых истребителей.

К учебно-тренировочным полетам было привлечено более 100 военнослужащих ЮВО, задействовано более 10 единиц военной и специальной техники, в том числе многоцелевые истребители МиГ-29.